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Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı, TÜİK verilerine göre son 10 yılda yüzde 71 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 12:42, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 12:45
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Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.

Tek Kişilik Hane Halkı Artışı

Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükseliyor. Yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu. Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kaydedildi.

Kovid-19 Salgınının Etkisi

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi.Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı, 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı. Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te ise 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı. Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı, 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Yalnızlar Büyükşehirlerde Yaşıyor

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin büyük bir kısmı büyükşehirlerde ikamet etti. İstanbul'da yaşayan yalnızların sayısı 943 bin 363, Ankara'da ise bu sayı 384 bin 201 oldu. İzmir'de ise yalnız yaşayanların sayısı 363 bin 110 olarak belirlendi. Antalya ve Bursa'da sırasıyla yalnız yaşayanların sayısı, 197 bin 923 ve 184 bin 559 oldu.

  • Adana: 123 bin 940
  • Mersin: 119 bin 750
  • Balıkesir: 119 bin 432
  • Konya: 118 bin 166
  • Kocaeli: 106 bin 912

Buna göre, on büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı toplamda 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.

En Az Yalnız Yaşayan İller

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise Bayburt (5 bin 754), Ardahan (6 bin 953) ve Hakkari (8 bin 91) oldu.

TÜİK Verilerine Göre Tek Kişilik Hane Halkı Sayısı ve Değişimi (2015-2024)

2015: Tek kişilik hane halkı: 3.113.496, Değişim: 182.4112016: Tek kişilik hane halkı: 3.316.894, Değişim: 203.3982017: Tek kişilik hane halkı: 3.491.148, Değişim: 174.2542018: Tek kişilik hane halkı: 3.730.505, Değişim: 239.3572019: Tek kişilik hane halkı: 4.062.576, Değişim: 332.0712020: Tek kişilik hane halkı: 4.404.997, Değişim: 342.4212021: Tek kişilik hane halkı: 4.781.600, Değişim: 376.6032022: Tek kişilik hane halkı: 5.067.331, Değişim: 285.7312023: Tek kişilik hane halkı: 5.192.825, Değişim: 125.4942024: Tek kişilik hane halkı: 5.321.540, Değişim: 128.715


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