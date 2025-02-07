MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti

Yargıtay, bozma kararı vererek sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sadrettin Sarıkaya yakalanırken, Bilal Bayraktar firari olarak aranıyor.

Kumpas, "MİT başkanı ve personelin tutuklanmasına yönelik girişim" olarak tanımlandı. FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma ve Dava Süreci FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile güç mücadelesine girdiği süreçte, Ergenekon, Balyoz gibi kurgu soruşturmalar ilk aşamayı oluşturdu. 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasıyla hız kazanan örgüt, PKK/KCK'nın bitirilmesi amacıyla başlatılan çözüm sürecini engellemeyi hedefledi.

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