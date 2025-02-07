MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
FETÖ'nün MİT krizi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı başlattığı ilk operasyonun detayları.
Soruşturma ve Dava Süreci FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile güç mücadelesine girdiği süreçte, Ergenekon, Balyoz gibi kurgu soruşturmalar ilk aşamayı oluşturdu. 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasıyla hız kazanan örgüt, PKK/KCK'nın bitirilmesi amacıyla başlatılan çözüm sürecini engellemeyi hedefledi.
Kumpasın Kronolojisi
- 10 Şubat 2012: MİT görevlileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- 17 Şubat: MİT Kanunu değiştirildi, soruşturmalar başbakan iznine bağlandı.
- 20 Şubat: Hakan Fidan'ın ifadesinin alınmasına yönelik talimatın iade edilmesi istendi.
- 30 Ocak 2013: Başbakanlık, MİT görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.
- 22 Mart 2013: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi.
Kumpasçılara Soruşturma Açılması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensupları hakkında soruşturma başlattı. FETÖ'nün 7 Şubat'taki operasyon öncesi Ankara Kızılcahamam'da toplantı düzenlediği tespit edildi.
Dava Süreci
34 sanığın yargılanmasına 22 Haziran 2020'de başlandı. 8'i tutuklu 18 sanık hakkında 3 Mart 2021'de hüküm açıklandı. Eski emniyet müdürleri ve "emniyet mahrem imamları" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemenin Gerekçeli Kararı
Kumpas, "MİT başkanı ve personelin tutuklanmasına yönelik girişim" olarak tanımlandı. FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Dava Yeniden Görülüyor
Yargıtay, bozma kararı vererek sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Sadrettin Sarıkaya yakalanırken, Bilal Bayraktar firari olarak aranıyor.
Erdoğan ile Fidan'ın Açıklamaları
Erdoğan: "MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi, hedefin kim olduğunu biliyorum."
Fidan: "Erdoğan, 'Kesinlikle gidip teslim olmak yok.' dedi."