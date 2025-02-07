Kağıthane'deki 10 binin üzerinde konut yenilendi

Yürütülen çalışmalar neticesinde toplamda 6 bin bağımsız birimin yıkımı gerçekleşirken 10 binin üzerinde konut üretildi. Bu süre zarfında ilçedeki 40 bin kişi; sağlam ve modern evlerde yaşamaya başladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ TEŞVİKLER AÇIKLANDI

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son olarak kentsel dönüşümle yenilenen Hizmet Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kağıthane Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin iş birliği ile 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi depreme dayanıklı halde yeniden inşa ediliyor. Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde riskli olduğu gerekçesiyle 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi, kontrollü şekilde yıkılmıştı. Bölgeye 2+1 ve 3+1 olmak üzere otoparklı modern ve depreme dayanıklı binalar yapılıyor. Yeni Hizmet Sitesi; zemin+6 kat olmak üzere 8 blok ve toplam 300 daireden oluşacak.

Hizmet Sitesi'ndeki güncel çalışmaları yerinde incelerken, kentsel dönüşümle ilgili teşvikleri de açıklayan Öztekin şöyle konuştu:

''Geçtiğimiz yıllarda yine Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ işbirliğiyle 688 daire ve 57 işyerinden oluşan Yahya Kemal Kentsel Dönüşüm alanını tamamlayarak hak sahiplerine dairelerini teslim ettik. Yakında aynı şekilde Hizmet Sitesi sakinlerimiz de yeni evlerinde oturacaklar. Teşvikler konusunda Kağıthane'de 600 metrekare birleşen parsellerde +1 kat ilave imkanı sunuyoruz. Ada bazlı dönüşümlerde yüzde 30 imar teşviki veriyoruz. Vatandaşlarımız belediyemize müracaatta bulunarak evlerinin yapı sağlamlığını kontrol ettirebilirler, bu konuda kendilerine destek oluyoruz. Devletimizin de bu konuda daire başı 1,5 milyon Türk Lirası'na varan destekleri mevcut. Vatandaşlarımızla el ele vererek önümüzdeki süreçte Kağıthane'deki tüm riskli yapıların dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz.''

EK TEDBİRLER DE ALINIYOR

Kentsel dönüşümün dışında olası bir deprem için ek tedbirler kapsamında ilçedeki afet toplanma alanlarının sayısı 99'dan 175'e çıkarıldı. Afet sonrası toplanma ve barınma için otoparklar, parklar ve millet bahçeleri inşa edildi. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için 130 km'lik fiber optik kablolama yapıldı. Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Okullarda afet farkındalığını yaymak için düzenli eğitimler veriliyor.