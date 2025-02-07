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Osman Kavala'dan Ayşe Barım mesajı

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan iş insanı Osman Kavala, menajer ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 13:12, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 13:14
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Osman Kavala'dan Ayşe Barım mesajı

1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olan Osman Kavala, menajer Ayşe Barım'ın Gezi davası kapsamında tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kavala, avukatları aracılığıyla ilettiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

-Bir süredir izlediğimiz tutuklamalar endişe vericidir. Ayşe Barım'la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği.

İstanbul Başsavcılığı'nın 24 Ocak'ta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Barım'ın gözaltına alınma gerekçelerinden birinin, benimle Gezi olaylarıyla ilgili yoğun iletişiminin tespit edilmesi olduğu belirtiliyor. Halbuki savcılığın elindeki telefon trafiği kayıtlarından Barım'la konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil.

Gezi öncesinde, sırasında ve sonrasında telefonlarım dinleniyordu. Savcı iddia edilen türden hiçbir konuşma olmadığının bilgisine de sahipti. Barım'ın, belediye başkanlarının, siyasetçilerin ve gazetecilerin tutuklanmalarında görülen ortak özellik, artık suçlamalar ile suçlananların eylemleri arasında hukuki ilişki kurma ve inandırıcı delil ortaya koyma gereği duyulmamasıdır.

Bu uygulama Gezi davasında yetkin hale getirildi, Gezi davası kamuoyunu bu uygulamaya alıştırmak için kullanıldı. Son günlerde ortaya çıkan Gezi protestolarını kriminalize etme gayretinin de bu amaca hizmet ettiğine inanıyorum.

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