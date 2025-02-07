Galatasaray'ın UEFA listesine ekleyeceği 3 isim belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turlarından devam eden Galatasaray'ın listeye ekleyeceği 3 yeni isim belli oldu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 13:28, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 13:29
Galatasaray, UEFA oyuncu listesine Sallai, Morata ve Cuesta'yı ekledi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Lemina liste dışında kaldı.
Sarı-kırmızılı takım listeden Michy Batshuayi, Victor Nelsson ve Mauro Icardi'yi çıkarttı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin paly-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.