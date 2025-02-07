Fren yerine gaza bastı, site bahçesine uçtu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ve oğlu M.Ş'yi araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aniden hareket eden otomobil, yamaçtaki demir korkuluklara çarparak yaklaşık 30 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde T.Ş., idaresindeki 34 MAS 737 plakalı otomobili park ettiği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

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