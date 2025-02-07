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12 yaşındaki Nazlı ailesini uyandırdı, kendisi yangında can verdi!

İstanbul Başakşehir'de bir dairede çıkan yangında, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı ve hayatını kaybetti. Yangının sebebi araştırılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 13:44, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 13:47
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12 yaşındaki Nazlı ailesini uyandırdı, kendisi yangında can verdi!

İstanbul Başakşehir'de bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Alınan bilgiye göre, Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sadece Nazlıcan İçeride Kaldı

Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için çalışma yaptı ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

"Annemle babamı kaldır ben saklanacağım" demiş

Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor." O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi.Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

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