2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon farklarıyla birlikte milletvekillerinin maaşlarında yüzde 15,75'lik artışa gidilirken, 2025 yılının temmuz ayına kadar geçerli olacak güncel milletvekili maaşı 196,775 TL oldu. Böylelikle milletvekili maaşı, 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin 8,9 katına denk geldi.

Avrupa'daki Asgari Ücret ve Milletvekili Maaşı Farkı

Yunanistan: 5,9 kat

Birleşik Krallık: 4,6 kat

Belçika: 4,3 kat

Fransa: 4,3 kat

Hollanda: 4,1 kat

İsveç: 3,6 kat

İspanya: 2,6 kat

Emekli Milletvekili Maaşları Ne Kadar?

Yapılan zam, ayrıca milletvekili emeklilerini de etkilemiş durumda. İki yıl boyunca milletvekilliği yapmış olanların, yaş ve prim gün sayısı şartını yerine getirmeleri halinde alacakları emekli milletvekili maaşı 2025 yılı itibarıyla 123 bin 759 TL olmuş durumda. Milletvekili emeklileri, böylece 14 bin 469 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının 8,55 katı maaş alma hakkına sahip. Milletvekillerine ödemeleri 3 ayda bir toplu olarak yapılırken, telefon faturaları gibi birçok kullanımları ise ücretlendirilmemekte. Ayrıca hak sahibi milletvekilleri, hem emekli vekil hem de milletvekili maaşını alabiliyor.