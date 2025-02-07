Pendik'te Türk bayrağını yaktı! 3 yıla kadar hapsi istendi

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Sıla bebek davasında karar belli oldu
Sıla bebek davasında karar belli oldu
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
KKM hesap bakiyesi 1 trilyon liranın altına geriledi
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Pendik'te Türk bayrağını yaktı! 3 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Pendik'te Türk bayrağını yakan kişi hakkında istenen ceza belli oldu. Tutuklanan Nurbel, Türk bayrağını yakmadığını, görüntülerde tespit edilen kişinin kendisinin olmadığını savundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 14:07, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 14:55
Yazdır

İstanbul Pendik'te Türk Bayrağını yakan Aykut Nurbel hakkında, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Nurbel'in 9 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Olay 30 Ocak Çarşamba günü saat 06.31 sıralarında Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İş yeri sahibi Emre G., iş yerine geldiğinde, şirket önünde bulunan Türk bayrağının yakıldığını gördü. Polis ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Aykut Nurbel'in, ağzında el feneri taşıdığını ve bayrağı yaktıktan sonra Ankara Caddesi istikametinde ilerlediğini tespit etti. Metruk binada kaldığı, kağıt ve plastik toplayıcısı olduğu öğrenilen şüphelinin poliste daha önceden 9 farklı suç kaydının olduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

KENDİSİNE BENZETİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlarla Soruşturma Burosu'nca konuyla ilgili iddianame hazırlandı. Şüpheli Aykut Nurbel'in savunmasına da yer verilen iddianamede, Nurbel'in Türk bayrağını yakmadığı, görüntülerdeki şahıs kendisine benzetilmiş ise de olayla ilgisinin olmadığını belirttiği ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Hazırlanan idianamede dosyada bulunan CD izleme tutanağıyla, görgü ve tespit tutanağı, şüphelinin olay öncesinde ve sonrasında kullandığı güzergahı gösteren kroki tutanaklarının şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğini doğruladığı kaydedildi. Şüphelinin 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber