Bursa'da kablo hırsızlığı operasyonu: 22 zanlı yakalandı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 ilde düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 14:46, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 14:57
BURSA (AA) - Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Koordinesinde Operasyon
- Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,
- Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi,
- Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
20 Bin Metre Enerji Nakil Hattı Kablosu Çalındı
Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen 22 şüpheliyi yakaladı.Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.