Yumaklı duyurdu: 2,2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yumaklı duyurdu: 2,2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 07:36, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 07:37
Yazdır
Yumaklı duyurdu: 2,2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber