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Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Bursa'da konteynerden çöp aldıktan sonra geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 15:12, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 15:10
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Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Bu sabah saat 09:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinden çöpleri aldı.

KAMYONUN ALTINDA KALDI

Caddede dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan Nuriye Tan'ı (66) fark etmeyerek ezdi. Gürültü sesini duyan şoför, ileri manevra yapınca acı manzara ortaya çıktı. İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Şoför M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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