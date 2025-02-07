Yavaş yanıtladı: CHP'deki ön seçime katılacak mı?

Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yavaş yanıtladı: CHP'deki ön seçime katılacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün önemli açıklamalarda bulundu. Gerçek gündemin ekonomi olduğunu söyleyen Yavaş, gazetecilerin ısrarlı adaylık sorularına, "Cevap veriyorum. Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerimizin yanında olacağız." diye yanıt verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 16:11, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 16:14
Yazdır
Yavaş yanıtladı: CHP'deki ön seçime katılacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Asgari Ücretlilere Destek Programı'nda konuştu. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Yavaş, bugüne kadar yapılan toplam sosyal destek miktarının 341 milyon 496 bin dolar tutarında olduğunu ve bu tutarın 12 milyar 293 milyon 861 bin liraya denk geldiğini söyledi. Yavaş, bu yıl da gelen başvuru sayısına göre bütçelerini göz önüne alıp azami desteği yapacaklarını ifade etti.

'İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOKSULA SAHİP ÇIKILMALI'

Yavaş, televizyonda yayımlanan tartışma programlarında gündemdeki konuların konuşulmadığını belirterek, "Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da 'aday kim olacak' tartışmaları var. 5 yıl boyunca 'aday kim olacak' diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Ama ben iddia ediyorum; önceliğimiz budur, ekonomidir. Ve eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey; bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partisi olarak sahip çıkmaktır. Bugünkü iktidar emekliyi, asgari ücretliyi, açlık sınırın altına mahkum etmiştir. Ülkenin kaynaklarını emeklilere değil, asgari ücretlilere, çalışanlara değil bir kısım sermayederlerle paylaşmayı tercih etmiştir. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeleri sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya, kendi belediyelerinde bu insanlara destek olmaya çağırıyorum. Çünkü bugün yanlarında biz yoksak yarın yanlarında olmamızın da hiçbir önemi kalmayacak. Dolayısıyla bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şey tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu nedenle açlık ve geçinemediğini söyleyen milyonlar ve onların sesine ses olmak için elimizden ne geliyorsa onlar için kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

Yavaş, CHP'deki adaylık süreciyle ilgili soruya ise "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" diyerek cevap vermedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber