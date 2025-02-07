CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu

Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak
Bakan Tekin'den müfredat açıklaması: Değişiklikler yapılacak
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Bakanlık Sıla bebek davasında verilen karara itiraz edecek
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Gelir İdaresi yazı gönderdi: Ekipler kasaya oturdu!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili maaşları belli oldu
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
MİT kumpasının üzerinden 13 yıl geçti
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
İlçe belediyesinde mülakat kıyımı: 19 kişiden 18'i elendi
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
Ankara'da sahte içkiden 33 kişi vefat etti
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
TCMB enflasyon tahminini güncelledi! Yıl sonu enflasyon tahmini
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahipsiz köpeklere' ilişkin yeni tedbir
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Bursluluk sınavı başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
Şehit Binbaşı ile ilgili kahreden tesadüf
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi bugün yapılacak
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Eski ve yeni milletvekillerine trafikte ceza muafiyeti getiriliyor
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
AFAD son dakika olarak duyurdu! Ege'de art arda deprem oldu, işte ilk veriler
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 5 milyar liralık yardım
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
SPK onayladı: 2 şirket halka arz oluyor
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Depremin ekonomik bilançosu: Devlet 2,6 trilyon lira harcadı
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
Uzmanlar uyardı: Türkiye'deki bu 20 faya dikkat!
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair açıklama
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
MSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yok
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
YKS başvuru ücretlerine yüzde 52 zam: 450 TL oldu
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan 2025-YKS adaylarına mesaj
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Deprem soruşturmalarında son durum: 248 tutuklu, 1036 adli kontrol
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, 7534 sayılı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 16:21, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 16:44
Yazdır
CHP, Köy Kanunu'ndaki bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, Köy Kanunu'nun 1924'te çıkarıldığını ve Cumhuriyet'in ilk kanunlarından biri olduğunu belirtti.

Çeşitli torba kanunlarla eklenen maddeler sonucu Köy Kanunu'nun "eklektik, amacından uzak, son derece olumsuz bir içeriğe taşındığını" savunan Günaydın, son düzenleme TBMM'ye geldiğinde de hukuka aykırı gördükleri maddelere itiraz ettiklerini ancak kanunun 12 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Günaydın, iptalini istediklerini düzenlemeler arasında, alıcı ve verici parselin il içinde olması halinde imar aktarımı yapılması, fonksiyon ve imar planı değişikliği sonrası malikten yüzde 90 değer artış payı alınması, yerel yönetimlerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkilerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aktarımının bulunduğunu ifade etti.

Elektronik haberleşme için kule ve direklerin dikilmesi konusundaki düzenlemelerin de insan sağlığını önemseyen şekilde yapılması gerektiğini belirten Günaydın, bu düzenlemenin de yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istediklerini dile getirdi.

Günaydın, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yapı denetiminden çıkarılması, yapı denetim kuruluşlarının yapı sahiplerince seçilmesi, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedellerinin belirlenmesi, elektronik dağıtıma göre tespit edilen yapı denetim kuruluşlarının cezai hükümlerden istisna tutulması düzenlemelerinin de iptalini istediklerini bildirdi.

Türkiye Çevre Ajansının ortak olacağı şirketlerin kanuni bir ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi düzenlemesinin de kanuni ölçüt taşımadığını belirten Günaydın, "Türkiye Çevre Ajansı teşkilatının ve istihdam edilecek personelin özlük haklarının, kanuni ölçüt bulunmaksızın, aranmaksızın idarece belirlenmesi durumunu da Anayasa Mahkemesine taşıdık." dedi.

Günaydın, Devlet Denetleme Kuruluna tanınan bazı yetkileri de "Kabul edilemez." diye niteleyerek, 2 haftalık bir zaman diliminde AYM'ye başvuracaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, anayasal yargının karar vermede geç kaldığını, yürürlüğün durdurulması istemlerinin reddedildiğini dile getirdi.

AYM üyelerine seslenen Günaydın, "Öncelikli kanunları, kamu yararını doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri öncelikle lütfen inceleyiniz, yürürlüğünün durdurulması kararı vermekten kaçınmayınız ve kamu yararına aykırı düzenlemelerin iptalini verdikten sonra oralarda geçiş için zaman tanımayınız. Başka bir deyişle, Anayasa'ya 3 yıldır aykırı olan bir düzenlemeyi bir de düzeltmek için onlara 1 yıl fazladan ilave süre vermeyiniz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber