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Hazine geçen ay 204 milyar 939 milyon lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, geçen ay 204 milyar 939 milyon lira açık verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 17:51, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 17:52
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Hazine geçen ay 204 milyar 939 milyon lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 944 milyar 892 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 152 milyar 582 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 999 milyar 1 milyon lira, faiz ödemeleri ise 153 milyar 581 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 54 milyar 108 milyon lira açık verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde, 204 milyar 939 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 11 milyar 648 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 25 milyar 375 milyon lira azalış görüldü.

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