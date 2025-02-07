Gören dönüp bir daha baktı! Kapısız araçta motosiklet taşıdı

Bursa'da cadde üzerinde kapısız araçla trafiğe çıkan sürücü, arka koltuğa koyduğu motosikleti taşıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü görenler şaşkına dönerken, bazı sürücüler o anları amatör kamerayla kayda aldı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü bir süre sonra kayıplara karışırken, görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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