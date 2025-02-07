Gören dönüp bir daha baktı! Kapısız araçta motosiklet taşıdı
Bursa'da bir sürücü kapısız trafiğe çıktığı otomobille motosiklet taşıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücünün kilometrelerce ilerlediği anlar amatör kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 18:08, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 18:10
Bursa'da cadde üzerinde kapısız araçla trafiğe çıkan sürücü, arka koltuğa koyduğu motosikleti taşıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü görenler şaşkına dönerken, bazı sürücüler o anları amatör kamerayla kayda aldı. Kilometrelerce ilerleyen sürücü bir süre sonra kayıplara karışırken, görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.