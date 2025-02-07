Spor salonu görevlisi silahlı kavgada kör kurşunla hayatını kaybetti

Olay, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce spor salonunda spor yapan 2 kişi arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma bugün kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile şahıslardan biri, silahını çıkararak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, spor salonu görevlisi olan Veli Can Aras'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aras'ı hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Aras, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.