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THY'nin yolcu sayısı ocak ayında 6,8 milyona çıktı

Türk Hava Yollarının (THY), yolcu sayısı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 8,2 artarak 6,8 milyona çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 19:21, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 19:51
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THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, şirketin Ocak 2024 döneminde 6,3 milyon olan toplam yolcu sayısının 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,2 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleştiği bildirildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısının Ocak 2024 döneminde 2,6 milyonken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 8,5 artarak 2,8 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcu doluluk oranı Ocak 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan artarak yüzde 82,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 82,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2024 döneminde 20 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 7,5 artarak 21,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2025 döneminde 2024 yılına göre değişmeyerek 149,7 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2025 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 477 olmuştur. Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir."

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