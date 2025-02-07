Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) FinTürk veri tabanında yer alan döviz mevduatı verilerine göre, Türkiye'de elinde en fazla döviz tutan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da toplam 2 trilyon 575 milyar 235 milyon TL'lik toplam döviz mevduatı bulunuyor. TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine bakıldığında, İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 2024 yılında 164 bin TL oldu. Bu tutar 2023 yılında 155 bin 324 TL olmuştu. İstanbul'da elde tutulan döviz mevduatının oranı son 1 senede yüzde 5,59 artış gösterdi.

Batman'da dövize olan ilgi arttı



CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre; Nüfus ve döviz mevduatı verileri kıyaslandığında, son bir senede kişi başına düşen döviz mevduatı tutaru en çok Batman'da arttı. 2024 yılında toplam 9 milyar 540 milyon 849 bin TL'lik döviz mevduatına sahip olan Batman'da kişi başına düşen döviz mevduatı tutarı ise 14 bin 729 TL oldu. Batman'da bu tutar 2023 yılında 9 bin 793 TL olurken, son bir senede döviz mevduatı yüzde 50,41 oranında artış gösterdi. Batman, son bir yıllık artışa bakıldığında zirvede yer alıyor.

Bu alanda Batman'ın ardından yüzde 48,77 ile Ardahan gelirken, listenin üçüncü sırasında ise yüzde 44,77 ile Bilecik yer aldı.

En fazla döviz İstanbul'da, en az Hakkari'de



Türkiye'de 2024 yılında kişi başına düşen döviz mevduatı tutarında İstanbul 164 bin 11 TL ile zirvede yer alıyor. Bu alanda İstanbul'un ardından 10 bin 592 TL ile Ankara gelirken, üçüncü sırada ise 74 bin 547 TL ile Antalya var.

Kişi başına düşen döviz mevduatı tutarının en az olduğu şehir ise Hakkari oldu. Hakkari'de 2024 yılında toplam döviz mevduatı tutarı 1 milyar 623 milyon 805 bin TL olurken, kişi başına düşen döviz mevduatı oranı ise 5 bin 754 TL olarak kayıtlara geçti. Bu alanda Hakkari'nin ardından 5 bin 958 TL ile Şanlıurfa, 5 bin 951 TL ile Şırnak geliyor.

Sadece 3 şehirde döviz mevduatı azaldı



FinTürk ve TÜİK'in verileri kıyaslandığında Türkiye'de son bir senede döviz mevduatının azaldığı sadece 3 şehir bulunuyor. Siirt'te 2023 yılında kişi başına 9 bin 423 TL'lik döviz mevduatı tutarı bulunurken bu 2024 yılında yüzde 17,91'lik düşüşle 7 bin 736 TL'ye geriledi. Bu alanda Siirt'in hemen ardından yüzde 4,8'lik düşüşle Yalova ve yüzde 3,29'luk düşüşle Hatay geliyor.