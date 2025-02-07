Yargıtay'ın bozduğu Dink cinayeti davasında karar açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Demirkale katılırken, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Demirkale, hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını, söz konusu davanın kumpas davası olduğunu iddia etti.

Son sözü sorulan sanıklar, beraatlerine ve tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu'nu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanıklar Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya hakkında aynı suçtan açılan davanın reddine hükmeden heyet, sanık Demirkale'yi üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Yavuz Karakaya'yı ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, sanık Bekir Yokuş'u da aynı suçtan 10 yıl hapisle cezalandırdı.

Sanık Veysal Şahin'e "ihmali davranışla adam öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası veren heyet, bu sanığın üzerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatine hükmetti.

- 3 sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi

Mahkeme heyeti, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, sanık Gazi Günay'ı ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme", sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek'i ise "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık Osman Gülbel'in de aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021'de, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıkların avukatları ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince ele alınmıştı.

Daire, 5 Mayıs 2022'de, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran 2023'te açıklamıştı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken, bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire, bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Öte yandan, Dink'in öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski polis memurlarının aralarında bulunduğu sanıklar Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel'in yargılanmasına ilişkin açılan yeni dava bu dosya ile birleştirilmişti.

Bu iddianamede sanıkların, ihmali hareketleri nedeniyle Dink'in ölümüne neden oldukları, "kasten öldürme" suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları ve aldıkları cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği ifade edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.