Öğrencilerinden Bakan Tekin'e 'simurg' benzetmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" kapsamında, 7 bölgeden ve 15 farklı ilden gelen 25 öğrencinin yer aldığı danışma kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Danışma Kurulu üyesi öğrenciler, Maarif Modeli'ne ilişkin görüş ve önerilerini Bakan Tekin'e aktardı.



"Siz bizim Simurg'umuzsunuz"



Buluşmada dikkat çeken anlardan biri Danışma Kurulu üyesi 9. sınıf öğrencisinin Bakan Tekin'e "Simurg" benzetmesi oldu.

Öğrenci, "Simurg Kuşu Efsanesi"ni anlatarak Bakan Tekin'in Maarif Modeli'ni hayata geçirmek için aldığı risklerin ve karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını ifade etti ve Bakan Tekin'e "Siz bizim Simurg'umuzsunuz." sözleriyle hitap etti.

Öğrenci ayrıca üzerinde "Simurg Sizsiniz" yazılı bir tabloyu da Bakan Tekin'e hediye etti.

Başka bir öğrenci de Maarif Modeli'ne ilişkin hazırladıkları dergileri Bakan Tekin'e sunarak, model sayesinde birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Bakan Tekin: "Önemli olan popülerlik değil sizin geleceğiniz"



Bakan Tekin de öğrencilerle sohbetinde eğitim sistemindeki değişikliklerle ilgili önemli mesajlar verdi.

Öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat değişikliğine ilişkin görüş ve önerilerini almak için bu çalıştayları düzenlediklerini ifade eden Bakan Tekin, "Düşüncelerinizi siz söyleyeceksiniz, biz de dinleyeceğiz. Alınan notlar bize iletilecek ve biz de ona göre davranacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Bakanlıkta görev yaptığı daha önceki yıllarda bir yıl içinde 200'e yakın çalıştay düzenlediğini aktaran Bakan Tekin, bu çalıştaylarda özellikle öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin görüş ve önerilerini alarak liseye geçiş sınavlarına ilişkin değişiklikler yaptıklarını anlattı.



Bakan Tekin, eğitimin amacının öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu, popüler olmak için kolay kararlar almanın mümkün olduğunu ancak asıl hedeflerinin öğrencilerin başarılı bireyler olarak yetişmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, "Hiçbir şey değiştirmediğimde size bol bol tatil verdiğimde, sınıfı geçtiğinizde, devamsızlık yapma hakkınız var, dilinizi öğrenmenize gerek yok dediğimde beni çok severdiniz. Herkes beni sosyal medyada imparator ilan ederdi. Ama ben sizi düşündüğüm için, sizin başarılı olmanızı düşündüğüm için, sizin bana şimdi kızacağınızı bile bile iyi yetişmeniz için çaba sarf ediyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin dünya gençleriyle rekabet edebilmesi için eğitim sisteminde değişiklikler yapıldığını ifade eden Bakan Tekin, "Önünüzde zor bir hayat var. Ona iyi hazırlanmalısınız. Eğer bu değişiklikleri yapmasaydık 1980'li, 1990'lı yılların argümanları ile yetişecektiniz. Sizi kendi çocuklarımdan hiç ayırt etmiyorum. Nasıl onları iyi yetiştirmek için çaba sarf ettiysem sizin için de aynı çabayı sarf ediyoruz. Ne yapıyorsak sizin iyiliğiniz için yapıyoruz."



Bakan Tekin'in "Sizin beni alkışlamanızı, beni çok popüler bir insan olarak görmenizi istemem çok kolay. Tatilleri artırırız, hepinizin çok hoşuna gider ama size iyilik mi yapmış olurdum?" sözleri üzerine öğrenciler, "hayır hocam" yanıtını verdi.

Bakan Tekin, konuşmasını, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere işimiz, gücümüz sizin en iyi şekilde yetişmeniz. Onun için hiçbir şeyden çekinmeden her şeyi yapmaya varız. Tek derdimiz sizsiniz." sözleriyle tamamladı.