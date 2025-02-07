Oğluna tokat attığını iddia ettiği müdür yardımcısını darbetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, oğluna vurduğu iddia edilen müdür yardımcısını darbetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 20:30, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 21:16
Olay, saat 17.00 sıralarında Şibali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil M. (47) oğlunun ensesine vurduğunu iddia ettiği müdür yardımcısı V.D. (52) ile sokakta karılaştı. Öfkeli baba, müdür yardımcısını darbetti.
O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı şahıstan şikayetçi oldu. 2 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.