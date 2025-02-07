Oğluna tokat attığını iddia ettiği müdür yardımcısını darbetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Şibali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil M. (47) oğlunun ensesine vurduğunu iddia ettiği müdür yardımcısı V.D. (52) ile sokakta karılaştı. Öfkeli baba, müdür yardımcısını darbetti.

O sırada olay yerinden geçen jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Müdür yardımcısı şahıstan şikayetçi oldu. 2 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.