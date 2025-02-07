PFDK'den Sivasspor'a hükmen mağlubiyet cezası

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 4 Şubat tarihinde Kocaelispor-Net Global Sivasspor karşılaşmasında idari tedbirli futbolcu Murat Paluli'yi oynatan Sivas temsilcisinin, PFDK tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

İdari tedbirli olmasına rağmen söz konusu karşılaşmada forma giyen ve tedbire uymama eylemi nedeniyle kurula sevk edilen Sivassporlu futbolcu Murat Paluli'ye isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza verilmedi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün tercümanı Taylan Okan İşçi ise idari tedbire uyulmaması eylemine iştiraki gerekçesiyle 4 resmi müsabakadan men ve 148 bin 500 lira para ceza cezasına çarptırıldı.