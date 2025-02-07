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Trump'tan 'Gazze planı' açıklaması: Kesinlikle acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile görüşmesi öncesi dünya genelinde büyük tepki toplayan Gazze planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2025 21:14, Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 21:15
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Trump'tan 'Gazze planı' açıklaması: Kesinlikle acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'yı Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, Ishiba ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada dünya genelinde büyük tepkiye neden olan Gazze planına ilişkin konuştu. Trump. "Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok" dedi.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını belirtmişti

ABD Başkanı Trump, Gazzelilerin güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceğini savunmuş, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini söylemişti. Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump dün de sosyal medya hesabından, "Chuck Schumer gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel yerleşim alanlarına yerleştirilecek. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak. ABD, dünyanın dört bir yanından harika ekiplerle çalışarak, dünyada türünün en büyük ve en muhteşem gelişmelerinden biri olacak inşa çalışmalarına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar hakim olacak" açıklamasını yapmıştı.

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