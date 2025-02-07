16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük." dedi.

"Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor"



Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dünyada pek çok ülkede sosyal medyaya düzenleme getirildiğini hatırlatan Uraloğlu, düzenlemenin 16 ve altındaki yaş aralığını kapsayacağını söyledi.

Robloks ve Discort oyunlarına da değinen Uraloğlu, erişime kapatılan uygulamalar ile ilgili mahkeme kararının beklendiğini açıkladı. İstenmeyen içeriklerin kaldırılması halinde oyunlara erişimin mümkün olacağını belirtti.

"Çocuk ve gençleri korumalıyız. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz."

"5G'yi 2026'da kulanmaya başlayacağız"



Bakan Uraloğlu, "5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026'da da kullanmaya başlayacağız. Şu an Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 lokasyonda test amaçlı deneyimlenebiliyor." dedi.

Türksat 6A'nın tüm testleri geçtiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, Türksat 6A şu anda neredeyse faaliyete geçti. Her türlü testten olumlu sonuç aldık. Mart ayı içerisinde resmi olarak duyurmuş oluruz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi



Ulaştırma projeleri devam ediyor. Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz." dedi:

Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz." ifadesini kullandı.

Zengezur Koridoru'nda son durum



Bakan Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan tarafındaki kısmının yüzde 50'den fazlası bitti. Bizim tarafımızdaki çalışmalara da mevsim şartlarına bağlı olarak bu sene başlıyoruz. Bittiğinde bizim Azerbaycan'a ve Türk Dünyası'na doğrudan bir ulaşımımız olacak." dedi.

Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek



Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, Süper Hızlı Tren Projesi'nin de yolda olduğunu açıkladı:

"Süper Hızlı Tren 350 KM hızla gidecek. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek."

Türkiye havacılıkta da yükselişte. Türkiye, dünyada 350 noktaya uçuyor. Dünyada en çok noktaya uçan ülke Türkiye.

Dünyada uçak kazaları neden artıyor?

Bakan Uraloğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu hem eğitim hem de donanım konusudur. 4 kontrol uçağı var. Her gün 58 havalimanını kontrol ediyor. "

Bakan Uraloğlu, "Bu sene "Aile Yılı" ilan edildi. Biz de aileleriyle seyahat edenlere belli bir düzenleme yapacağız, bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.