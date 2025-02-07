İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ yanlısı olarak faaliyet yürüten, çevrelerindeki çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilere finansal destek sağlayan, para toplayan zanlılara yönelik 4 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 4 ilde toplam şüphelerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alınmıştı.

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