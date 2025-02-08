8 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynanacak. TÜRŞAD-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank, Altekma-İstanbul Gençlikspor, Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına; Beşiktaş Fibabanka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray-Bahçeşehir Koleji ve Bursaspor Yörsan-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasına; Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK, Adanaspor-Manisa FK, Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftasına; Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor ve Net Global Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

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