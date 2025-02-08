Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin birinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başlangıç Hükümleri"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"i) Ortak sınav: Başkanlık tarafından polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinde eş zamanlı yapılan sınavları,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) POMEM'lerde mesleki eğitim her yıl Ekim ayında başlar."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az on aydır. Eğitim-öğretim sınavlarda verilen süre hariç en az 15'er haftalık iki yarıyıldan oluşur. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin süresi, başlama ve bitiş tarihleri Başkanlıkça belirlenir. Eğitim-öğretimin başlangıcında öğrenciler en çok bir ay süreyle intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi süresi Başkanlıkça hazırlanan çalışma takviminde belirtilir.

(2) Birinci yarıyılı bitiren POMEM öğrencileri İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde uygulamalı mesleki eğitime (staj) tabi tutulurlar. Staj süresi Başkanlık tarafından hazırlanan çalışma takviminde belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Polis Meslek Eğitim Merkezince Emniyet Teşkilatını ve Başkanlığı sosyal veya sportif alanlarda temsil ile görevlendirmeler, sağlık kurulu rapor işlemleri ve nöbet görevlendirmelerinde geçen süreler dikkate alınmaz."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15- (1) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi için yapılacak sınavlar; dönem sonu, ikinci (bütünleme) ve mazeret sınavlarından oluşur. Her ders için, her dönemde bir dönem sonu sınavı yapılır. Ortak sınav yapılıp yapılmayacağı eğitim-öğretim başlangıcında Başkanlıkça belirlenerek POMEM Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.

b) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak yazılı, test, uygulamalı veya sözlü şeklinde yapılabilir. Burada sayılan sınav usulleri birlikte de uygulanabilir. Sınav programları ve yeri POMEM Müdürlüğünce belirlenir ve sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

c) Sınavlar dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde, sınav ve değerlendirme POMEM Müdürü tarafından aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

ç) Sınavlar, bütün POMEM Müdürlüklerinde test ve/veya uygulama usulü ile ortak sınav şeklinde birlikte de yapılabilir. Ortak sınav yapılması halinde sınav programı ve değerlendirilmesi Başkanlıkça yapılır. Sınav yerleri POMEM Müdürlüğünce belirlenir ve sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

d) Sınavlara katılmak için öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.

e) Öğrenci bir günde en çok üç dersin sınavına tabi tutulabilir. Ulusal, resmi, dini bayram günleri ve genel tatil günleri dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

f) Sınavın ne şekilde yapılacağı ve sınav tarihleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere ilan edilir.

g) POMEM Müdürlüğü, sınavların düzenli bir şekilde yapılması için yeteri kadar personeli gözlemci olarak görevlendirir ve gerekli diğer tedbirleri alır.

ğ) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya kopyaya yardım edenler o sınavda sıfır almış sayılırlar. Bunlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

h) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota dönüştürülür."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 15/A- (1) POMEM'lerde okutulan derslerin sınavlarının Polis Akademisince ortak sınav sistemi ile yapılması halinde oluşturulan komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Soru hazırlama komisyonu Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunca, diğer komisyonlar ise Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Sınav komisyonu; en az üç, en fazla beş emniyet müdürü rütbesinde personelden oluşur.

b) Soru hazırlama komisyonu; POMEM Müdürlüklerinde okutulan derslerde sınav sorusu hazırlamak için Başkanlık Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunca belirlenen yeterli sayıda emniyet hizmetleri sınıfı personel ve öğretim elemanından oluşur.

c) Sınav sorusu basım komisyonu; en az sekiz, en fazla yirmi personelden oluşur.

ç) Değerlendirme komisyonu; biri rütbeli personel olmak üzere en az üç, en fazla beş personelden oluşur.

(3) Sınavda sorulacak soruların basımı, soru kağıdı ile optik cevap formlarının ayrımı, paketlenmesi ve kuryeye teslim işlemleri sınav komisyonunun sorumluluğunda ve sınav sorusu basım komisyonunun denetiminde yapılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 16- (1) Sınavlardan en az altmış puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Altmış puanın altında alan öğrencilere ikinci (bütünleme) bir sınav hakkı verilir. Bu sınavdan da en az altmış puan alan öğrenciler başarılı sayılır. Başarılı olamayan öğrencinin POMEM'den ilişiği kesilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) Dersi okutan öğretim elemanları tarafından yapılan sınav sonuçları, POMEM çalışma takviminde belirtilen tarihte, ortak sınav yöntemi ile yapılan sınav sonuçları ise Başkanlığın belirlediği tarihte eş zamanlı olarak ilan edilir. Eğitim-öğretim süresince yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2) Sınav sonuçlarına sadece maddi hata yönünden itirazda bulunulabilir. Bu şekilde yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içinde POMEM Müdürlüğüne yapılır ve içerisinde o dersi veren öğretim elemanının da bulunduğu en az üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon tarafından en geç üç gün içinde karara bağlanır. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına itiraz edilemez.

(3) Sınav evrakı ilişik kesme veya mezuniyetten itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olması durumunda ise davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde muhafaza edilir ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Mezuniyet sıralaması, mesleki eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Mesleki eğitim başarı puanının % 70'i ile disiplin notunun % 30'unun toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırasıyla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır. Mezuniyet sıralaması yapılırken;

a) Öncelikle birinci sınav sonucunda doğrudan başarılı olanlar kendi aralarında sıralanır ve listelenir.

b) İkinci (bütünleme) sınav sonucunda başarılı olanlar kendi aralarında sıralanır ve doğrudan başarılı olanlar için oluşturulan listenin altına eklenir.

c) Eğitim-öğretim devam ederken geçerli mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayan ya da okulla ilişikleri kesilmişken mahkeme kararı ile okula geri dönenler için ise mezuniyet koşullarını tamamlamalarına müteakip kendi aralarında sıralamaları yapılır. İkinci (bütünleme) sınav sonucu başarılı olanlardan sonra gelecek şekilde mezuniyet sıralaması listesinin sonuna eklenir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Uygulamalı mesleki eğitim

MADDE 24/A- (1) Öğrencilerin, görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri öğrenmek ve memurluk vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla Başkanın teklifi ile Genel Müdürün onaylayacağı illerdeki uygun görülen birimlerde ve zamanda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamalı mesleki eğitime tabi tutulurlar."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Uygulamalı alan eğitiminde aday memurlara, gözlemci durumunda olduklarından fiili görev verilmez. Ancak disipline riayeti, görev kavrama ve anlama, halkla ilişkiler ve öğrendiklerinin mesleğe yansıtılması bakımından il emniyet müdürlüğünde emirlerinde görevlendirildikleri amirleri tarafından değerlendirilir. Uygulamalı alan eğitiminin gerçekleştirildiği birim amirliğince, Ek-1'de yer alan Uygulamalı Alan Eğitimi Değerlendirme Formu düzenlenir ve illerde Eğitim Şube Müdürü tarafından tasdik edilerek, İl Emniyet Müdürlüklerinin personel birimlerine verilir, değerlendirme yapıldıktan sonra form aday polis memurunun dosyasında muhafaza edilir. Merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatına (diğer birimler veya daire başkanlıkları) atananlar için uygulamalı alan eğitiminin gerçekleştirildiği birim amirliğince Ek-1'de yer alan form düzenlenerek koordinasyondan sorumlu birim tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra aday polis memurunun dosyasında muhafaza edilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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