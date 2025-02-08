Petroldeki düşüş pompaya yansımadı

Ham petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve İran'a uyguladığı baskı ile düşüyor. Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin talebi azaltacağı endişeleri ve yeni ABD yönetiminin İran'a uyguladığı baskı ile petrol, üçüncü haftalık düşüşüne doğru gidiyor. Petrol gerilerken, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarında ise artış yaşanıyor. Brent petrol varil başına 74 dolar seviyesindeyken, bu hafta yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. ABD ham petrolü ise 71 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatları, 15 Ocak 2025'te 82 dolara kadar yükselmişti.

3 HAFTADA 7 DOLAR GERİLEDİ

Ham petrol fiyatı 3 haftada yaklaşık 7 dolar gerilerken; piyasa akaryakıt fiyatlarının da buna bağlı olarak inmesini bekliyor. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları EPGİS tarafından belirleniyor. Ancak petroldeki düşüş, henüz pompa fiyatlarına tam anlamıyla yansıtılmadı. Yılbaşında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,98 lira, motorinin ise 44,70 lira idi. Yılbaşından bu yana benzin ve motorinde rakamlar yukarı yönlü seyretti. Şu anda benzinin fiyatı 46,30 lira, motorinin litresi ise 46,45 lira seviyelerinde. Akaryakıt fiyatlarında; 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar petroldeki düşüşün tersine 2 lira civarında artış yaşandı.

Trump'tan üretimi artırma sözü