Kocaeli'de dehşet! Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.

Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. A.Ş.'nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00'de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras'ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi.

Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı.

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