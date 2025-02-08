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Kocaeli'de dehşet! Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras (19), dün tartıştığı tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan A.Ş. (21) tarafından bugün tabancayla vurularak öldürüldü. Alişan Ş., sosyal medya hesabından, "Tokat atıp video çekerseniz, kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle" paylaşımı yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 07:38, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 07:40
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Kocaeli'de dehşet! Cinayetin ardından kan donduran paylaşım

Dehşet veren olay, Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, dün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren A.Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, bugün saat 11.00'de A.Ş. ile ismi öğrenilemeyen kardeşinin de içinde bulunduğu otomobil Aras'ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi.

A.Ş., otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. A.Ş.'nin kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, tabancayı ateşleyen A.Ş. ile otomobili kullanan kardeşini gözaltına aldı.

CİNAYET SONRASI PAYLAŞIM

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras'ı (19) tabancayla vurarak öldüren tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Alihan Şeker'in (21), cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.

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