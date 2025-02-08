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Tartıştığı kocasını öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde F.A., tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.A.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 08:00, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 07:42
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Tartıştığı kocasını öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi.

F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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