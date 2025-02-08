Tartıştığı kocasını öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net