İstanbul'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

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