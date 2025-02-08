1'i gri kategoride yer alan 2 terörist yakalandı

Yerlikaya, "Gri kategoride yer alan Bülent Taşer'in, 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne'nin Meriç ilçesinde gerçekleştirilen Gürz-45 operasyonuyla terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristlerin yakalandığını bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net