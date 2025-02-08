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AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından süreci nihayete erdirdiklerini bildirdi. 23 Şubat'taki Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 09:23, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 09:18
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AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti

AK Parti'de il kongreleri süreci tamamlandı.

23 ŞUBAT MESAJI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi ile süreci nihayete erdirdiklerini bildiren Erdoğan, 23 Şubat'ta yapılacak Büyük Kongre'ye hazırlanacaklarını belirtti.

Kongreleri AK Parti'ye yakışır şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım"

İstanbul'la birlikte 81'inci il kongremizi gerçekleştirerek bu süreci nihayete erdirdik.

Şimdi inşallah 23 Şubat'ta yapacağımız Büyük Kongremize hazırlanacağız.

İl, ilçe ve belde kongrelerimize Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz iştirak ettiler.

Biz de 29 il kongremize bizzat katılarak teşkilatlarımızla kucaklaştık, milletimizle hasret giderdik, teşkilat olarak ahdimizi ve kavlimizi yeniledik.

Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim:

Kongrelerimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde gerçekleşmiş, hareketimiz bu zorlu maratondan hamdolsun güçlenerek çıkmıştır.

Makam kavgasına, koltuk ve ikbal kaygısına tevessül etmeden tüm kongrelerimizde dayanışmayı yücelttik, kardeşliğimizi pekiştirdik.

Kongre sürecimizin başından itibaren gece gündüz demeden koşturan her kademedeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Göreve yeni başlayan kardeşlerimize başarılar diliyor, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Ahirete irtihal etmiş dostlarımıza, büyüklerimize ve kardeşlerimize Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum.

Durmak yok, yola devam."

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