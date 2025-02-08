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'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı

Can Bursalı adlı gazeteci İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bürokratlarının ihale verdikleri firmadan piyasa değeri 1 milyon 857 bin 500 lira olan otomobili 100 bin liraya aldığını iddia etti. Sağlık Bakanlığı geniş bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada, personelin 3 araç alındığı ve araçların liste fiyatı üzerinden alındığının şahsi hesaplardan yapılan ödemelerle birebir örtüştüğü tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 09:46, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 09:49
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'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı

Gazeteci Can Bursalı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans ihalesini düzenleyen bürokratların kazanan firmadan bedavaya yakın fiyatlarla otomobil aldığını iddia etti. İddiaya göre İstanbul İl Sağlık Müdürü A. E. G.'nin ihaleyi düzenleyen bürokratlarla birlikte firmanın büyük indiriminden faydalandığı, piyasa değeri 1 milyon 857 bin 500 lira olan otomobili 100 bin liraya aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. Açıklamada sadece 3 personelin araç aldığı, araçların başka bir marka ve başka bir ticari unvanlı firmadan alındığı, bürokratların araçları bayi liste fiyatıyla birebir tutarda aldıkları ve mal beyanında bildirdiklerini belirtti.

İşte Sağlık Bakanlığının açıklaması

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2024 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen bir ambulans bakım-onarım ihalesiyle ilgili yapılan dezenformasyon üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur:

1.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 ila 2015 model aralığında 255 adet belirli bir marka ambulans bulunmaktadır.

.Bu ambulansların, faydalı ömrü azami sürece devam etmesi ve vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti verebilmesi için bakım-onarımları düzenli olarak yapılmaktadır.

.Bu kapsamda yapılan ihalelerin tamamı e-ihale olup tüm teklifler dijital ortamda herkese açık şeffaf bir biçimde kamu idaresine sunulmaktadır.

2.2025 yılı için her biri kurumsal yetkili bayiler olan üç firma geçerli teklif yapmış ve ihaleyi bunlar arasında en düşük teklifi veren firma kazanmıştır.

.Buna göre söz konusu ihale, 3. tekliften 24 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan, 2. tekliften ise 12 milyon TL daha DÜŞÜK fiyat sunan kurumsal firmada kalmıştır.

.Dolayısıyla ambulanslarımızın azami faydalı ömrünü uzatmak için dijital ortamda herkese açık şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihaleyi, en düşük teklifi sunan firmanın kazandığı ve ihalenin kamu yararına uygun şekilde yapıldığı anlaşılmıştır.

3.Dezenformasyona konu habere dair yapılan incelemede;

.Araç alan sadece 3 personelin olduğu, araçları başka bir marka ve başka bir ticari ünvanlı bayiden satın aldıkları ve bu alımı mal beyanlarında da bildirdikleri görülmüştür.

.Yetkili bayi liste fiyatı ile beyanda bulunulan tutarın birebir aynı olduğu, yine fatura tutarı ile şahsi hesaplardan yapılan ödemelerin de birebir örtüştüğü tespit edilmiştir.

.Söz konusu satın alımların, faturası mukabil ücreti ödenerek usulüne uygun gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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