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Başkalarının hesaplarının kiralayıp kara para aklayan bahis çetesine darbe

Adana'da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonda dokuz kişi yakalandı. Yedi kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 10:29, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 10:30
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Başkalarının hesaplarının kiralayıp kara para aklayan bahis çetesine darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayarak yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti.

Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda dokuz kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi.

Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak operasyonu düzenlendi, dokuz kişi yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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