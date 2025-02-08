Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı. İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.

Balıkesir 'in Gönen ilçesinde bir işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 17 kişi yaralandı.

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