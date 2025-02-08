Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de işçileri taşıyan bir midibüs refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü dahil 18 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 10:45, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 10:39
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolu Buğdaylı mevkisinde refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 17 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen Devlet hastanelerine kaldırıldı. İşçi servisinin, çalışanları sabah vardiyasına getirmek için Bandırma'dan yola çıktığı öğrenildi.