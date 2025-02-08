Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığı yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı boyunca mazlumlardan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteğinin milletin ve tüm dünyanın malumu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. dedi.

Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.