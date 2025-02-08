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Sigarayı bırakmak isteyen 308 bin kişi ALO 171'i aradı

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişinin destek çağrısına yanıt verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 14:35, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 14:21
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Sigarayı bırakmak isteyen 308 bin kişi ALO 171'i aradı

Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigara bırakmak isteyen bireyleri yapılan motivasyonel görüşmeleri ile bırakma girişiminde bulunmaları için teşvik ediyor.

Danışma Hattı, 7 gün 24 saat canlı destek sağlıyor. Danışma Hattı tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık veriliyor.

Danışma Hattını arayan bireylere, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre, kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ya da sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi veriliyor.

150 bin 467 muayene yapıldı

Danışma Hattını 2024'te sigara bırakma konusunda destek almak amacıyla 308 bin 222 kişi ararken, sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin başvurabileceği bir diğer başvuru noktası ise sigara bırakma poliklinikleri oldu.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye genelindeki 565 sigara bırakma polikliniğinde geçen yıl 150 bin 467 muayene yapıldı.

"Davranışsal terapileri ve farmakolojik tedavileri eş zamanlı olarak yürütüyoruz"

Etlik Şehir Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Necla Bozdağ Armağan, bağımlılıktan kurtulma konusundaki yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Hastaların, göğüs hastalıkları uzmanı tarafından sigarayı bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini, akciğer, solunum fonksiyonları ve kan değerlerine bakılarak tedaviye başladıklarını aktaran Armağan, sigara bırakma sürecinde 2 aşamalı bir tedavi uyguladıklarını söyledi.

En önemli aşamalardan birinin davranışsal terapi olduğunu ifade eden Armağan, "Davranışsal terapileri ve farmakolojik tedavileri eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Davranışsal terapilerde öncelikle hastanın sigara kullanım durumunu değerlendirerek bağımlılık seviyesini ölçüyoruz. Sonrasında sigarayı bırakma kararlılığını ölçerek hastaya önderlik ediyoruz." dedi.

Armağan, hastaya sigara bırakma aşamasında sigara içilen ortamdan uzak durması ve sigarayı hatırlatan objeleri bulundukları ortamdan uzaklaştırmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını bildirdi.

Sigara bırakmadaki en önemli aşamanın hastanın kendi kafasında bitirmesi ve bu konuda iradeli bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Armağan, hekimlerin bu konuda hastalara gerekli telkinlerle destek sağladığını dile getirdi.

"Sigara KOAH'ın en önemli risk faktörlerinden biridir"

Armağan, sigara kullanımının ve tütün dumanına maruz kalmanın tüm sistemlerde hastalıklara yol açabildiğine dikkati çekerek, "Sigara KOAH'ın en önemli risk faktörlerinden biridir. KOAH ve sigara birlikteliği akciğer kanserinin en önemli bağımsız risk faktörleridir. 50 yaş ve üzeri hastalarımızda erken yaşta akciğer kanseri görülme olasılığı ciddi oranda artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu

Armağan, ailelere de uyarıda bulunarak sigara dumanına maruz kalan çocukların daha sık astım, hırıltı ve öksürük gibi şikayetler yaşadığını kaydetti.

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