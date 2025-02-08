Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 15:01, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 14:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." denildi.
Operasyonların, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi.