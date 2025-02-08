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İstanbul'da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de Suriyeli Ahmet Mohamad Zekeriya Mohamad (18) tarafından silahla öldürüldü. Olayın ardından Hatay'a kaçmaya çalışan şüpheli Ankara'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 15:15, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 15:01
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İstanbul'da korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

Dehşet veren olay, dün saat 21.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıla Yüceli isimli kişi , "Suriyeli Zeko, Ahmet'i öldürdü. Ahmet'in cesedini parçalayacaklar" şeklinde polise ihbarda bulundu.

Yüceli'yi yanlarına alan polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda bulunan eve gitti. Kapının tel kısmından içeriye bakan polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olan evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.

Baş ucunda bir boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma yapan polis ekipleri, olay ile alakası olduğu tespit edilen kapkaç ve motosiklet hırsızlığından da suç kaydı bulunan Suriyeli Semir Alo'yu aynı mahallede Gürhani Sokak'taki evde yakalayarak gözaltına aldı.

Ardından, "Suriyeli Zeko" olarak bilinen kişinin, "kasten yaralama suçundan" 3 kaydı bulunan Zekeriya Mohamad olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin Hatay'a kaçacağı bilgisini aldı. Otogara giderek otobüs firmasıyla görüşen ekipler, şüphelinin Ankara'da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vererek, Zekeriya Mohamad'ı yakalattı. Şüpheliye olayda kullanmış olduğu tabancanın yeri sorulduğunda, Zafer Mahallesi Tarhan Sokak içerisinde bulunan bir binanın yanındaki bahçeye sakladığını öğrenildi. Adrese giden ekipler, şüphelinin olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabancayı buldu. Ekiplerin çalışması sürüyor

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