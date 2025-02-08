Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını belirtti.

"Hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek"

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek."