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Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturmada, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22 oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 15:45, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 15:46
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Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi, hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, otelin gece aşçısı Faysal Yaver'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheliden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken; 8'i adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturma kapsamında son olarak otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Öztürk, jandarmadaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

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