TFF'den Dursun Özbek'e ilişkin yeni karar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve diğer isimler hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin nihai kararlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 16:10, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 16:11
Daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Dursun Özbek'in cezası, 22 güne indirildi.
Diğer Kararlar
- 📌 Metin Öztürk'ün Cezası Kaldırıldı
- Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası iptal edildi.
- 📌 İbrahim Hatipoğlu'nun Cezası Onandı
- Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası aynen korundu.
- 📌 Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Para Cezası Onaylandı
- Galatasaray Kulübü: 663 bin TL
- Fenerbahçe Kulübü: 525 bin TL
- Fenerbahçe'nin taraftar kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz reddedildi.
- 📌 Kayserisporlu Stephane Bahoken'e Verilen Ceza Onandı
Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası onaylandı.
Tahkim Kurulu'nun kararları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe ceza kararlarına tepki gösterirken, Süper Lig'deki tartışmalar da devam ediyor.