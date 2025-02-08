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TFF'den Dursun Özbek'e ilişkin yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve diğer isimler hakkında verilen disiplin cezalarına ilişkin nihai kararlarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 16:10, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 16:11
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TFF'den Dursun Özbek'e ilişkin yeni karar

Daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Dursun Özbek'in cezası, 22 güne indirildi.

Diğer Kararlar

  • 📌 Metin Öztürk'ün Cezası Kaldırıldı
  • Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası iptal edildi.
  • 📌 İbrahim Hatipoğlu'nun Cezası Onandı
  • Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası aynen korundu.
  • 📌 Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Para Cezası Onaylandı
  • Galatasaray Kulübü: 663 bin TL
  • Fenerbahçe Kulübü: 525 bin TL
  • Fenerbahçe'nin taraftar kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz reddedildi.
  • 📌 Kayserisporlu Stephane Bahoken'e Verilen Ceza Onandı

Net Global Sivasspor maçında takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunan Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken'in 3 maç men ve 58 bin 500 TL para cezası onaylandı.

Tahkim Kurulu'nun kararları sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe ceza kararlarına tepki gösterirken, Süper Lig'deki tartışmalar da devam ediyor.

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