Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?

Muğla'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde de benzer bir durum yaşandı. Deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, çekilen kumsalda yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyraz fırtınasının etkili olduğu ilçede, çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Deniz suyunun çekilmesiyle adacıklar oluştu.

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