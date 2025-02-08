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Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka sahilinde ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan metrelerce çekildi. Sosyal medyada bu durumun deprem habercisi olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, bilim insanları deniz çekilmesinin kuvvetli poyraz nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 16:22, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 16:30
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Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?

Seferihisar'da Deniz 200 Metre Çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu yaklaşık 200 metre çekildi. Kuvvetli poyraz fırtınasının etkili olduğu ilçede, çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Deniz suyunun çekilmesiyle adacıklar oluştu.

Akyaka'da Deniz 30 Metre Çekildi

Muğla'nın "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde de benzer bir durum yaşandı. Deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, çekilen kumsalda yürüyüş yaparak fotoğraf çekti.

Uzmanlardan Açıklama: "Depremle İlgili Değil"

📌 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz suyunun poyraz nedeniyle çekildiğini söyledi.

🔹 Poyrazın etkileri

  • Türkiye'yi iki şekilde etkiler:
  • Hava sıcaklığını düşürür
  • Deniz suyunu çeker
  • Salı gününden bu yana saatte 60-70 km hızla esen poyraz, deniz suyunu güneye, Girit Adası'na doğru itiyor.
  • Marmara'dan itibaren tüm kıyılarda su seviyeleri düşüyor.
  • 📌 Yaşar, çekilmenin kesinlikle depremle ilgili olmadığını vurguladı:
    • 📌"Bu tamamen rüzgar kaynaklı bir olaydır. Depremle hiçbir ilgisi yok. Korkulacak bir durum söz konusu değil."

🔹 Deniz seviyesi ne zaman normale dönecek?

Poyraz rüzgarı kesildiğinde deniz suyu yeniden yerine gelecek.

Özetle:

  • 📌 Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi doğal bir hava olayıdır ve depremle bağlantılı değildir.
  • 📌 Şiddetli poyraz, deniz suyunu güneye iterek bu duruma neden olmuştur.
  • 📌 Poyrazın etkisi azaldığında su seviyesi normale dönecektir.

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