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İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi S.B hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 16:31, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 16:33
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İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında soruşturma açılmasına neden olan bilirkişi için bir suç duyurusunda daha bulunuldu. Nefes'te yer alan habere göre; suç duyurusunda, söz konusu bilirkişi raporunu hazırlama yetkinliğine sahip olmadığı, "denetimci" uzmanlığının bulunmadığı ve "bağımsız denetçi belgesi" sahibi olmadığı belirtildi. Bilirkişi hakkında İETT yöneticisi tarafından da aynı gerekçelerle suç duyurusu gerçekleştirildi.

Suç duyurusu yapıldı

İmamoğlu'nun avukatları tartışmaların odağındaki bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan siyasi yasak ve hapis istenen davada bilirkişi olan bilirkişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Görevin Kötüye Kullanılması", "Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik", "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" iddialarıyla suç duyurusu yapılmıştı. bilirkişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasının sağlanması için kamu davası açılması talep edildi.

Bir suç duyurusu daha yapıldı

İETT Satın Alma Dairesi Başkanı Taşkın Ilıca da kendi hakkında Kamu İhale Kanunu'na aykırılık iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişilik yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.Bu suç duyurusunda da bilirkişinin denetim konusunda bilirkişilik yapabilmesi için gerekli "43.06" kodlu "Denetim" uzmanlığına sahip olmadığına vurgu yapıldı. Bilirkişinin birçok hususu gerçeğe aykırı olgularla değerlendirdiği ve görev sınırlarını aşarak hukuki nitelemelerde bulunduğu, imzaları mevcut dokümanları dahi imzasız olarak nitelediği anlatıldı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak günü "Turpun Büyüğü" başlığı ile düzenlediği basın toplantısında İBB'ye, kendisine ve CHP'li belediyelere karşı yapılan soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak atanan bilirkişinin usulsüz işlemler yaptığını iddia etmişti. Hemen ardından İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma açılmış ve terör savcısına ifade vermişti. Daha sonra bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanmasının ardından da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine girmişti. Açıklamanın ardından İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma açılmış ve terör savcısına 2 saat ifade vermişti. Cevap hakkı doğan bilirkişi S.B ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanmasının ardından da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı

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