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Türkiye'de nüfusu en çok azalan il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı. TÜİK'in nüfus verilerine göre, 2023 yılında 650 bin 401 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2024 yılında 637 bin 7 kişiye geriledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 17:02, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 17:04
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Türkiye'de nüfusu en çok azalan il belli oldu

Bu verilerle birlikte Sivas, 2024 yılında 13 bin 394 kişi ile nüfusu en çok azalan il oldu. Sivas'ı 11 bin 437 kişi ile Ağrı, 10 bin 959 kişi ile Siirt izledi.

2024 yılından en çok artan il ise 60 bin 567 kişi ile Ankara oldu. Ankara'yı 45 bin 678 kişi ile İstanbul, 29 bin 229 kişi ile Gaziantep, 27 bin 99 kişi ile de Kocaeli izledi.

MANİSA'NIN DA NÜFUSU AZALDI

TÜİK'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre Manisa'nın Selendi ilçesinin 2024 yılı nüfusu 346 kişi azalarak 18 bin 869 oldu.

Manisa'nın merkeze en uzak konumdaki, gelir kaynağı tarım ve hayvancılığı dayalı olan Selendi ilçesi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2024 yılı itibariyle nüfusu azalan ilçeler arasında yerini aldı. Buna göre Selendi'nin nüfusu bir önceki yıla göre 346 kişi azalarak 18 bin 869 kişiye geriledi.

BURSA NÜFUSUYLA 20 İLİ GERİDE BIRAKTI

Bursa'nın İnegöl ilçesinin 2024 yılı nüfusu önceki yıla oranla yüzde 0.98 artarak 302 bin 251 oldu. İnegöl ilçesi 2024 yılı nüfus oranıyla 20 ili geride bıraktı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Bursa'nın ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer aldı. İlk sırada 885 bin 441 ile Osmangazi, 654 bin 998 ile Yıldırım ikinci, 561 bin 730 ile Nilüfer üçüncü sırada yer alırken, İnegöl 302 bin 251 ile dördüncü sırada yer aldı.

İnegöl'ün nüfusu ise şu illeri geçti: "Artvin 169 bin 280, Bilecik 228 bin 495, Bingöl 283 bin 276, Burdur 275 bin 826, Çankırı 199 bin 981, Erzincan 241 bin 399, Gümüşhane 142 bin 617, Hakkari 282 bin 191, Kars 272 bin 300, Kırşehir 244 bin 546, Sinop 226 bin 957, Tunceli 86 bin 612, Bayburt 83 bin 676, Karaman 262 bin 791, Kırıkkale 283 bin 53, Bartın 206 bin 715, Ardahan 91 bin 354, Iğdır 206 bin 857, Karabük 250 bin 478, Kilis 156 bin 739."

Belediye Başkanı Alper Taban, "Son 4 yıl içerisinde nüfus artışımız bugün itibariyle belli oldu. TÜİK verilerini açıkladı. Şu anda resmi nüfusumuz 302 bin 251 oldu. Daha önceki nüfusumuz 299 bin 203'tü. Bir yılda 3 bin 48 kişi nüfusumuz artmış oldu. Tabi bu nüfus verisiyle beraber 2024 yılında bu geçen yıla oranla binde 10.1 oranında nüfus artmış oldu. Bursa ilçelerinde de şu anda 4. sırada nüfus sıralamasındayız. Ama aynı zamanda da Türkiye nüfusu vilayetler içerisinde 20 ili geride bırakan bir nüfusa sahip olduk. Tabii burada ülkemizin nüfusuda 85 milyon 664 bin oldu. Bursa nüfusumuzda 3 milyon 238 bine erişmiş oldu. İnşallah verilerin detaylarını inceleyerek göçle ve doğumla gelen bu verileri ayrıştırarak artış planlarını değerlendiriyor olacağız" dedi.

BURSA'NIN EN KALABALIK İLÇELERİNDEN BİRİ

Gürsu'nun nüfusu 2023 yılına göre artış göstererek 104.867 oldu. 2023 yılında 103.770 olan nüfus oranı ile Gürsu, Bursa'nın nüfus yoğunluğu açısından yedinci ilçesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Gürsu nüfusu 104.867 olarak açıklandı. Gürsu, nüfus verileri göz önüne alındığında 3.238.618 Bursa nüfusunun, en kalabalık yedinci ilçesi oldu. Geçen sene 103.770 olan ilçe nüfusu 1097 kişi artış gösterdi.

TÜİK'in verilerine göre ilçenin en kalabalık mahallesi merkez mahallelerden Kurtuluş Mahallesi olurken, en az nüfus ise Ericek Mahallesi'nde kaydedildi.

Gürsu'da toplam 15 mahalle bulunuyor.Gürsu ayrıca yıllık nüfus artış hızı olarak da Nilüfer'in ardından en fazla yıllık artış hızı gösteren ikinci ilçe oldu. Önceki yıla oranla yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,05 oranında arttı.

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