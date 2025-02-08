İstanbul'da deniz suyu çekildi

AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
AFAD: 7 Şubat'tan bu yana 3'ten büyük deprem sayısı 761'e ulaştı
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına yalanlama
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Ege kıyılarındaki deniz çekilmesi depremin habercisi mi?
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Bolu'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 22 oldu
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
RTÜK'ten haber bültenlerine 'şiddet ve tarafsızlık' uyarısı
RTÜK'ten haber bültenlerine 'şiddet ve tarafsızlık' uyarısı
Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiası! 10 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kara para vurgunu iddiası! 10 tutuklama
Demiryolu emniyet yönetim sistemi esasları belli oldu
Demiryolu emniyet yönetim sistemi esasları belli oldu
Kirada yaşayan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
Kirada yaşayan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu
Togg yıla lider başladı
Togg yıla lider başladı
Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Türk bilim insanları 9'uncu kez Antarktika yolunda
Türk bilim insanları 9'uncu kez Antarktika yolunda
'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı
'Bürokratlar indirimli lüks araç aldı' haberi doğru çıkmadı
AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti
AK Parti'de il kongreleri sona erdi! Erdoğan, 23 Şubat'ı işaret etti
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı: Kar ve yağmur alarmı
Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
Petroldeki düşüş pompaya yansımadı
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Etil alkol satışına yeni düzenleme
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
Milli hızlı trene ilk kaynak bugün
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi yolda
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Deprem bölgelerinde umut yeşeriyor: Nüfusları artışta
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakanlıktan 81 ile talimat: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na açılan davalara ilişkin açıklama
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da ölü sayısı 70'e yükseldi
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Türkiye'nin döviz zengini illeri belli oldu
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da deniz suyu çekildi

İstanbul Silivri'de deniz suyunun çekilmesiyle sahilde adacıklar oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2025 19:32, Son Güncelleme : 08 Şubat 2025 19:33
Yazdır
İstanbul'da deniz suyu çekildi

Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.

Çevre sakinlerinde tedirginlik yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bölgede kuzeydoğu yönünden poyrazın etkili olduğunu söyledi.

"Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir"

Prof. Dr. Toros, "Rüzgarlar, kıyılarda su seviyesini etkileyebilir. Kuvvetli ve uzun süreli rüzgarlar suyu açık denize doğru çekmeleriyle su seviyesini düşürür. Öbür tarafta ise suyu kıyıya doğru iteleyerek deniz seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Kuzeyli rüzgarlar Silivri'deki suyu alıp Bandırma tarafına doğru götürüyor. Büyük ihtimalle de Bandırma tarafında suda yükselme meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Silivri ve Bandırma gibi sahil kenarlarında yaşayanların bu olayla sık sık karşılaşabileceğini kaydeden Toros, "Bu, uzun süre rüzgar estiği zaman sıklıkla meydana gelen doğal bir süreçtir. Korkulacak bir şey yok. Bu gelgit değil, rüzgarın etkisidir." dedi.

Toros, rüzgarın çarşamba gününe kadar bölgede etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, deniz suyunun çekildiği sahil dron kamerasıyla görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber