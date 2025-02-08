Başıboş köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Kazada ağır yaralanan Kemal P. kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralandı.

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