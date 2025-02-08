Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Depremde yalnızca binaların sağlam olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Görür, şehirlerin sosyal ve ekonomik açıdan da dirençli olması gerektiğini söyledi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep programına katıldı.
"Deprem Sonrası İçin de Önlem Alınmalı"
🔹 Doğu Anadolu Fayı'nın, Arap, Anadolu ve Afrika levhalarının sınırında olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, levha sınırına yakın yerleşimlerin daha fazla zarar görebileceğini ifade etti.
🔹 Gaziantep'in levha sınırında değil, içinde yer aldığı için 6 Şubat depremlerinden görece daha az etkilendiğini belirtti.
📌 "Bunun için kahin olmaya gerek yok" diyen Görür, önlem almadan yapılan yapıların risk altında olduğuna dikkat çekti.
"Evin Sağlam Olsa Ne Olur Ki?"
📌 Görür, yalnızca bina dayanıklılığına odaklanmanın yetersiz olduğunu belirterek, şehirlerin altyapısının depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
👉 "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu kesilmiş, iş dünyası çökmüş, altyapı zarar görmüş. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki?"
👉 "Bu 11 il içinde 'Evim yıkılmadı, paşa gibi yaşıyorum' diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Tüm bileşenler fonksiyonunu yerine getirmeli ki o kent yaşanır olsun."
Depreme Dirençli Kentler İçin Öneriler
- Binaların yanı sıra şehir altyapısı depreme dayanıklı hale getirilmeli
- İçme suyu, kanalizasyon ve elektrik sistemleri güçlendirilmeli
- Okullar, hastaneler, iş merkezleri gibi kritik alanlar güvenli olmalı
- Deprem sonrası ekonomik çöküşü önleyecek adımlar atılmalı