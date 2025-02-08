Prof. Dr. Naci Görür: Evin sağlam olsa ne olur ki?

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep programına katıldı.

"Deprem Sonrası İçin de Önlem Alınmalı"

🔹 Doğu Anadolu Fayı'nın, Arap, Anadolu ve Afrika levhalarının sınırında olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, levha sınırına yakın yerleşimlerin daha fazla zarar görebileceğini ifade etti.

🔹 Gaziantep'in levha sınırında değil, içinde yer aldığı için 6 Şubat depremlerinden görece daha az etkilendiğini belirtti.

📌 "Bunun için kahin olmaya gerek yok" diyen Görür, önlem almadan yapılan yapıların risk altında olduğuna dikkat çekti.

"Evin Sağlam Olsa Ne Olur Ki?"

📌 Görür, yalnızca bina dayanıklılığına odaklanmanın yetersiz olduğunu belirterek, şehirlerin altyapısının depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

👉 "Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu kesilmiş, iş dünyası çökmüş, altyapı zarar görmüş. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki?"

👉 "Bu 11 il içinde 'Evim yıkılmadı, paşa gibi yaşıyorum' diyebilir misin? Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız. Tüm bileşenler fonksiyonunu yerine getirmeli ki o kent yaşanır olsun."

Depreme Dirençli Kentler İçin Öneriler